Beaucoup l'attendaient, c'est désormais d’actualité ! Le musée de la Vie rurale de Huissignies (Chièvres) se déconfine enfin et rouvre ses portes au public en ce long week-end de Pentecôte. Certes, le lancement de cette nouvelle saison touristique s'effectuera en douceur ce dimanche 23 mai et ce, dans le respect des recommandations sanitaires transmises par les autorités fédérales.

Installé dans une ferme datée du 17ème siècle, ce musée unique en son genre se veut le témoin des techniques et conditions campagnardes du 19ème siècle. Plus d'une quarantaine de salles et d'ateliers aménagés avec authenticité retracent les activités agricoles et artisanales de cette lointaine époque tout en mettant le plus fidèlement en scène les différents aspects de la vie familiale, associative ou culturelle.

La fabrication de sabots ou encore du pain et du beurre, le ferrage des chevaux et la lessive n’auront plus de secret pour les visiteurs grâce à une importante collection d’objets et de mobiliers uniques récoltée au fil du temps.

A n'en pas douter, le souvenir d'Ovide Canseliet décédé le 20 avril dernier planera sur la réouverture cet après-midi du musée de la Vie rurale qui vient de perdre son père fondateur, lequel oeuvra toute sa vie à son rayonnement bien au-delà des frontières de son village.

Les visites virtuelles proposées depuis le début de la crise sanitaire se poursuivent, elles, chaque vendredi sur le site Internet du musée avec, chaque fois, la mise à l’honneur d’un objet issu de ses riches collections. Au rayon des nouveautés, des expositions temporaires prendront leur quartier au cœur du musée durant toute la période estivale. "Différentes thématiques seront abordées telles que l’évolution des cahiers d’école à travers le temps, l’évolution de la moisson, la libération ou encore, les travaux féminins dans les zones rurales il y a un siècle", indiquent ses responsables.

Les dates de ces expositions thématiques qui s'échelonneront de la fin juin à septembre seront communiquées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et sur le website du musée. Les permanences tenues en semaine par les membres de l’Office du Tourisme et le dimanche par les bénévoles reprennent aux horaires habituels, à savoir les mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 12h et de 13h à 16h ainsi que les dimanche et jours fériés de 13h à 19h.

Histoire d'accueillir les visiteurs dans des conditions optimales, il sera dans un premier temps obligatoire de réserver sa visite auprès de l’Office du Tourisme par téléphone au 068/64.59.61 ou par mail àà l'adresse contact@otchievres.be.

L’entrée sera payante aux tarifs habituels : 3€ pour les adultes, 2€ pour les enfants de 6 à 12 ans tandis que les moins de 6 ans bénéficieront de la gratuité.