Tim Bouts, vétérinaire de Pairi Daiza qui a suivi depuis le début les travaux de la Pairi Daiza Foundation, est sur place : " Une très grande émotion règne ici au Brésil. Nous avons concrétisé l’une des phases cruciales de ce projet collectif. Avec l’ACTP, ICMBIO, et nos autres partenaires nous visons la reconstitution, en milieu naturel, d’une population d’Ara de Spix suffisamment large et protégée pour assurer la survie et le développement de l’espèce au sein de l’écosystème duquel elle n’aurait jamais dû disparaître". L’objectif des partenaires est de pouvoir procéder à d’autres lâchers pour que la population d’Aras se stabilise et qu’elle puisse évoluer sans l’aide de l’homme. Les Aras de Spix se sont envolés avec des Aras d’Illger qui partageaient leur volière de réhabilitation. Ces perroquets originaires de la région ont servi de modèle aux Spix durant des mois. Leur présence dans la volière de réhabilitation a permis aux Aras de Spix d’apprendre les comportements à adopter dans la Caatinga. Découvert par le naturaliste allemand Johann Baptist von Spix au début du 19ème siècle, l’Ara de Spix vivait dans la Caatinga, biotope semi-désertique du nord-est du Brésil.





Cet oiseau au plumage bleu vert et aux yeux cerclés de bleu clair fut braconné et son territoire détruit par l’homme au profit d’activités agricoles. Si bien qu’en 2000, l’Ara de Spix avait totalement disparu de la nature. L’espèce est officiellement déclarée "éteinte à l’état sauvage" par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). A Berlin, les experts du centre de reproduction et de conservation de l’Association pour la conservation des perroquets menacés (ACTP), ont pris soin des derniers spécimens vivants encore en captivité et ont mis en place un programme de reproduction. En 2018, la Pairi Daiza Foundation est devenue partenaire de l’ACTP et le Parc s’est vu confier de jeunes Aras de Spix pour contribuer à ce projet de conservation de l’espèce. C’est ainsi qu’un Centre de conservation des espèces d'oiseaux menacés a été construit au sein même de Pairi Daiza. Dans ce complexe de reproduction ultra moderne, les Aras de Spix sont suivis de très près et des couples sont formés dans l’espoir d’assister à de futures naissances. Pairi Daiza est aussi le seul endroit au monde où des Aras de Spix sont visibles du public.





Une réintroduction en étapes





En mars 2020, trois Aras de Spix de Pairi Daiza ont été envoyés au Brésil avec 49 autres provenant de Berlin, dans un site co-financé par Pairi Daiza. Depuis, une partie d’entre-eux résident dans un bâtiment d’élevage où nous espérons voir naitre de nombreux petits. Et d’autres séjournent dans d’immenses volières de réhabilitation, où ils ont progressivement réappris les réflexes de la vie dans la nature. Pour se réinstaller dans leur région d’origine, les Aras de Spix doivent pouvoir y trouver de la nourriture et des sites de nidification. Les autorités brésiliennes œuvrent depuis plusieurs années déjà à la restauration de cet habitat autrefois dégradé. Au sein de réserves naturelles protégées, des mesures telles que l’installation de clôtures pour protéger la végétation du pâturage par les chèvres et les vaches, la gestion des espèces d’arbres non indigènes ou encore la mise en place de dispositifs de ralentissement de l’eau, ont permis aux arbres Caraibeira, si précieux pour les Aras de Spix, de se redéployer. 3 Un suivi permanent Ce 11 juin, marque une étape importante dans le long processus de réintroduction de l’espèce dans la nature.





Un mini GPS a été posé sur les 8 Aras pour permettre aux équipes de suivre l’adaptation des perroquets sur le terrain. Le projet est aussi basé sur un “soft release”. Cela signifie que le site d’origine dans lequel vivaient les oiseaux libérés restera ouvert pendant une longue période. De cette façon, ils pourront, au besoin, y retourner. Eric Domb, Fondateur et CEO de Pairi Daiza : "Toute l’équipe de Pairi Daiza est particulièrement émue par ce lâcher aujourd’hui. Si cette réintroduction réussit, ce sera la preuve que rien n’est impossible. Qu’ensemble, si nous le voulons, nous pouvons réaliser de grandes choses et de protéger voire reconstruire ce qui a été follement abîmé par l’homme. Nous avons tous ensemble, chacun à son niveau, cette capacité à être acteur du changement. L’émerveillement pour la nature et les animaux doit nous pousser à l’action"

C’est ce samedi 11 juin à 6h du matin que les Aras de Spix ont eu la possibilité de déployer leurs ailes bleues pour retrouver leur milieu naturel d’origine, la zone semi-désertique localisée au nord-est du Brésil, dans l’état de Bahia à proximité de la petite ville de Curaça, le long du fleuve rio San Francisco. Les oiseaux, nés parmi les hommes, ont mis le temps avant d’oser franchir l’ouverture de leur volière de réhabilitation. Le premier est sorti à 9h03 (heure belge : 15h03) et 5 autres l’ont suivi dans les 30 minutes. Deux Aras ont préféré rester, la porte est maintenant ouverte en permanence. Ce moment d’émotion, qui évoque l’envol vers la liberté de Blu et Perla à fin du film d’animation Rio, constitue un immense espoir pour tous ceux qui se battent pour préserver les espèces et protéger la biodiversité.