En quittant l’Australie et ses feux dévastateurs pour rejoindre la Thaïlande, sa seconde patrie, après avoir transité par le Cambodge pour offrir un tour de chant à l’ambassade de Belgique à Phnom Penh et accroché au passage le site d’Angkor à son tableau de chasse touristique, Lou Deprijck n’était pas au bout de ses surprises.

En arrivant à Bangkok, les premiers cas de coronavirus venaient, en effet, de se déclarer en Chine, pays presque frontalier du celui du sourire (la Thaïlande, ex-Siam). Bien que l’épidémie ne s’était pas encore propagée hors des frontières de l’Empire du Milieu, ni causé plusieurs centaines de décès, c’était un peu la panique dans la capitale thaïlandaise en raison de la présence de nombreux touristes du premier pays contaminé venus y fêter le Nouvel An chinois.

"Je n’ai jamais vu autant de gens porter un masque dans les rues de Bangkok. On se serait cru dans un film de science-fiction. Il régnait un début de psychose", témoigne Lou Deprijck. N’étant pas du genre hypocondriaque, le compositeur de "Ca plane pour moi" et de beaucoup d'autres tubes inoxydables des années 80, n’a pourtant voulu prendre aucun risque et s’est rendu illico presto dans une pharmacie pour se procurer le précieux accessoire médical.

"Les pharmacies ont été littéralement dévalisées et rapidement confrontées à une rupture de stock. L’officine où j’ai acheté le mien en avait vendu 180 boîtes en une seule journée".

Avant de regagner ses pénates à Lessines, quelque peu soulagé de ne pas avoir contracté le coronavirus, Lou Deprijck s’est produit à Pattaya où il sera déjà de retour le mois prochain pour y donner quelques concerts, accompagné d’un orchestre thaïlandais. Bien que l'épidémie de coronavirus soit loin d'être édadiquée, il en faudrait beaucoup plus à ce pigeon voyageur pour renoncer à ses engagements artistiques à l'autre bout du monde.

Cette célèbre station balnéaire lui a d’ailleurs inspiré une chanson "Pattaya Pattaya" qui est devenue un énorme succès là-bas, pour ne pas dire un hymne national, d’autant qu’il l’interprète dans la langue de ce pays asiatique dont il est tombé sous le charme voici bien longtemps.

