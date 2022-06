"Il était incontrôlable. Cinq agents ont été nécessaires pour l'embarquer dans le combi", a indiqué le représentant du ministère public à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Une fois dans le véhicule, le prévenu a donné des coups de pied, a même mordu les policiers au niveau des poignées tout en les insultant.

A la barre, le jeune homme de 29 ans est en aveu. "J'avais passé une mauvaise journée, je me suis donc énervé. Une dispute venait d'éclater entre mon ex-compagne et moi-même". Dans ses déclarations, Bryan a précisé: "si c'était à refaire, je le referais". Selon les explications de la défense: "Mon client a été questionné à chaud et semblait encore énervé à ce moment-là. Voilà ce qui peut justifier de tels propos". A la suite de ces faits, cinq agents de police ont été violemment blessés au dos, aux poignées ou encore aux genoux. Leurs contusions ont par ailleurs, engendré un arrêt de travail de plusieurs jours. Une peine d'un an de prison a été requise à l'égard du prévenu. Quant au conseil de Bryan, une suspension simple du prononcé ou une peine de travail ont été sollicitées. Le jugement sera prononcé le 28 juin.