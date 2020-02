Depuis 14h, des berlingots sont disponibles à la maison de village pour les habitants privés d’eau

Une fuite importante s’est produite ce jeudi matin au niveau de la conduite de la SWDE traversant la place d’Orroir, dans l’entité de Mont-de-l’Enclus. Depuis plusieurs heures, les équipes de la SWDE et d’Ores mettent tout en œuvre pour effectuer les réparations nécessaires sur le réseau et remettre en service au plus vite cette conduite dont la fuite a été localisée en-dessous d’un poteau d’éclairage. Depuis 14h, les autorités communales mettent à la disposition des habitants privés d’eau des berlingots à la maison de village d’Orroir (rue Profondrieux).

B.D