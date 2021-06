Un incendie s'est déclaré jeudi matin dans un ancien bâtiment industriel abandonné à Lessines. Le feu a totalement détruit l'infrastructure. L'incendie est plus que suspect, apprend-on auprès des pompiers. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 04h45 du matin, qu'une explosion suivie d'un incendie s'étaient déclarés dans une ancienne entreprise implantée le long de la rue Eugène Dupont à Lessines. Venant des casernes d'Ath et de Lessines, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Le feu avait pris dans un ancien bâtiment de forme carrée abandonné depuis plusieurs années.

"C'est un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages. A notre arrivée sur les lieux, le 1er étage était déjà totalement embrasé. On avait évoqué une explosion. Celle-ci s'est peut-être produite avant notre arrivée sur place mais aucun élément ne nous permet de dire qu'il y a eu une explosion. Il n'y avait aucune personne blessée sur place", indiquait vers 06h30 le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention.

Malgré les moyens déployés, l'intérieur du bâtiment, dont des faux-plafonds en bois, a été totalement détruit. "Il ne reste plus que l'infrastructure qui elle était en béton", précise l'officier. L'incendie est soit d'origine criminelle, soit d'origine accidentelle, ce site étant régulièrement squatté. Une enquête a été ouverte par la police de Lessines.