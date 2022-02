Depuis ce 31 janvier, Infrabel effectue des travaux sur la ligne de chemin de fer 94. La première phase se déroule au niveau du passage à niveau de la rue Belle, à Marcq. "Nous réalisons des travaux de renouvellement de rails entre Enghien et Marcq, explique le gestionnaire du réseau. Pour les mener à bien, nos ouvriers et nos engins de chantier rejoindront la zone de travaux via le passage à niveau de la Rue Belle." Le chantier se déroulera jusqu’au 10 février, principalement de nuit, entre 22h et 6h. Il est cependant à noter que du vendredi 4 février, 22h, au lundi 7 février, 6h, les travaux s’effectueront sans interruption. Des nuisances sonores sont possibles durant la durée du chantier, cependant, il est à noter que le passage à niveau de la rue Belle restera franchissable.

"Nous renouvellerons également les rails sur la ligne 94, entre Saintes et Enghien" précise Infrabel. "Nous entretenons également les passages à niveau de la rue de Coquiane à Petit-Enghien, du chemin de Buydent à Marcq, de la rue du Gros Chêne à Saintes et de la chaussée d’Enghien à Herinnes." Un chantier d’une dizaine de kilomètres qui s’étendra jusqu’au 1er avril.

Ici aussi le chantier se fera principalement de nuit, mais les ouvriers travailleront sans interruption les week-ends des 12 et 13 février et des 19 et 20 février entre Rebecq et Enghien et les week-ends des 12 et 13 mars et des 19 et 20 mars entre Saintes et Rebecq ainsi qu’entre Rebecq et Enghien. Ces travaux engendreront la fermeture de certains passages à niveau: chaussée d’Enghien à Hérinnes (du 4 février à 16h au lundi 7 février à 6h), rue de Coquiane à Petit-Enghien (du 9 février à 15h au 14 mars à 8h), chemin de Buydent à Marcq (du 14 février à 16h au 19 février à 6h), rue du Gros Chêne à Saintes (du 9 mars à 15h au 25 mars à 10h). Le service des trains sera adapté durant les week-ends de travaux, du vendredi soir (dernier train) au lundi matin (premier train). Un service de bus sera mis en place par la SNCB.

Comme indiqué, le passage à niveau de la rue Coquiane à Petit-Enghien fera peau neuve. "Nous entretenons ce passage à niveau. Nous allons renouveler le revêtement routier du passage à niveau ainsi que les rails et les supports des rails. Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route."