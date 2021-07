Les dramatiques inondations qui ont frappé le sud de la Belgique suscitent également un vaste élan de solidarité dans le Pays Vert et la région des Collines. Les appels aux dons en faveur des nombreuses personnes sinistrées se multiplient depuis hier. Du mercredi au lundi de 15h à 22h, la ville d’Ath et son CPAS mettront ainsi le quai de l’Entrepôt à disposition pour recueillir des dons en faveur des particuliers dont les habitations ont été submergées par les eaux ces derniers jours. Vivres non-périssables, couvertures, vêtements en bon état, petits mobiliers sont les bienvenus. "Nous comptons sur votre respect, ce n’est pas un vide-greniers mais un appel aux dons pour ces personnes qui vivent des moments pénibles", rappellent les autorités communales.

Dans l'entité voisine de Chièvres, ils sont également nombreux à solliciter le centre administratif afin de savoir comment aider les populations victimes de ces inondations sans précédent. Le bourgmestre de la cité des Aviateurs, Claudy Demarez, annonce que dans les jours à venir, sa commune organisera une collecte de biens de première nécessité.

De nombreux Enghiennois souhaitent eux aussi manifester leur solidarité aux personnes sinistrées et sont entrés en contact avec les services de la Ville pour coordonner cette action. Un appel aux dons est donc lancé pour répondre aux situations d’urgence. Les dons pourront être déposés à la salle des Acacias (entrée du parc communal ce vendredi 16 juillet de 14 à 18h ainsi que les samedi 17 et dimanche 18 juillet de 10h à 16h.

Les besoins prioritaires qui ont été identifiés sont les suivants: denrées non périssables, eau, lits pour bébés, lits de camps, couvertures, produits et matériel de nettoyage, boîtes en carton, essuies de bains et de vaisselle; matériel pour enfants en bas âge, nourriture pour animaux et vêtements. Par respect pour les victimes et bénévoles, il est demandé là encore aux généreux donateurs à ce que les objets déposés soient en bon état.

La Commune de Flobecq souhaite elle aussi apporter de l’aide aux personnes lourdement touchées par les inondations de ces dernières heures en mettant en place une collecte de dons tels que des vêtements, couvertures, denrées non-périssables, jouets, petit matériel, GSM et chargeurs, produits de première nécessité, matériel de puériculture, linges de maison, matériel de nettoyage, etc.

Les donateurs sont invités à envoyer par mail à l'adresse suivante (a.leveque@flobecq.be) la liste de ce qu'ils peuvent fournir en précisant les tailles, pointures ou encore quantités. "Le but est d’abord d’établir un inventaire. En fonction des besoins rencontrés sur le terrain par les autorités locales, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais", indiquent les coordinateurs de l'opération flobecquoise. Toute autre forme d’aide individuelle (aide sur place, prêt de matériel, aide administrative) est également la bienvenue et peut être communiquée à la même adresse électronique.

Signalons enfin que les bourgmestres et les présidents de CPAS de Wallonie Picarde se réuniront ce samedi 17 juillet en matinée dans le but de réfléchir aux moyens d’aider ces personnes de la manière la plus efficace possible en vue d'organiser la coordination des dons et la distribution aux communes sinistrées.