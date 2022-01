La localisation a été fixée en concertation avec la Ville d’Ath, après une réflexion entamée voilà quelques années déjà. Mais Ipalle n’a pas obtenu le permis unique, en novembre dernier, pour son nouveau recyparc athois, le long de la N7 (faubourg de Tournai). Cette décision a suscité un peu d’étonnement.

Les fonctionnaires (technique et délégué) ont refusé le permis sur base d’un avis négatif (Département de la nature et des forêts, DNF)… et de quelques conditions avancées par la Ville d’Ath dans son avis pourtant favorable. Les autorités compétentes estimaient qu’il y avait des "manquements au dossier" et qu’elles ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires pour " décider en connaissance de cause ".