Contrairement à ce que certains pourraient penser, confectionner des casques de moto prend énormément de temps. "En général, en travaillant sur un casque de A à Z, je mets environ entre 15 et 30h. C'est donc une activité qui prend pas mal de temps. Les casques que je confectionne sont 100 % personnalisés et donc à la demande du client. Il est même possible de modifier la couleur de base d'un casque ou de rajouter des logos. L'inspiration me vient en général de moi-même mais j'essaye de toujours de regarder le travail des autres pour avoir des idées et d'en faire ma propre touche personnelle".

En pleine crise sanitaire et vu son jeune âge, Jammy Cornil n'a pas hésité une seconde avant de lancer sa propre entreprise. "C'est une activité complémentaire, il n'a donc rien de compliqué. Souvent, les personnes sont assez impressionnées et cela me fait énormément plaisir. C'est gratifiant d'entendre les retours positifs de la part des clients ou d'autres amateurs. Pour le moment, je n'ai pas d'autres projets en lien avec mon activité. Mon ambition n'est pas du tout d'élargir mon entreprise mais d'explorer cette passion. Toutefois, je travaille pour la Fédération Wallonne de Motocyclisme Belge et des stages vont être organisés avec les enfants. Je pourrai donc partager cette passion avec les plus jeunes. Cette petite entreprise m'ouvre donc pas mal de portes et j'espère tout de même que mes créations soient adoptés sur les circuits", conclut Jammy Cornil.

Page Facebook: CJDesign