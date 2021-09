Jean Frison a milité toute sa carrière pour une agriculture raisonnée et familiale. C’est au départ de son action "syndicale" qu’il a semé les germes d’Agrisain (coopérative de producteurs) puis Coprosain (transformation et vente de produits).

M. Frison constatait et regrettait la diminution fulgurante du nombre d’agriculteurs. "C’est l’hécatombe. Les terres des agriculteurs plus âgés sont rachetées par de grosses entreprises de culture exclusive, sans élevage. Sauver les fermes paysannes est une absolue nécessité pour la sauvegarde de nos villages et de notre culture et économie rurales", témoignait-il voici une dizaine d’années, conscient qu’il fallait accompagner et développer des méthodes alternatives et améliorer l’indépendance des fermes par rapport à l’industrie agro-alimentaire.

Avec la coopérative Agrisain-Coprosain, il a pu démontrer qu’il est possible de trouver des solutions durables à l’agriculture actuelle. "Agrisain et Coprosain ne sont pas nés d’un coup de baguette magique. Nous n’avons pas pu semer tout de suite. Il a d’abord fallu travailler la terre… Des petites réunions de producteurs du début, la coopérative a bien grandi. La première fois, nous étions trois ou quatre sur le marché d’Ath à vendre nos produits, tels quels. À présent, nous sommes 45", nous disait-il en octobre 2015. Depuis cette époque, la coopérative a encore bien évolué, notamment en s’implantant à Tournai le long de l’avenue de Maire.

Jean Frison était resté militant jusqu’au bout, comme l’attestaient les courriers divers qu’il continuait à nous transmettre. À la famille et aux proches de M. Frison, notre journal adresse ses sincères condoléances. Annick exploite le restaurant "Mets Encore" à Ghislenghien avec son mari Luc, Carine (co)gère Coprosain avec son mari, Pol et Benoît font de l’élevage (bio) à Gibecq.