-La saga de la N60 se poursuit. En mai dernier, Jean-Luc Crucke avait déjà interpellé le ministre de la Mobilité concernant l'état pitoyable de la N60. Dans sa réponse, le ministre avait indiqué que cette voie "Le député avait également souligné qu'il s'inquiétait déjà de l'état de la N60, il y a dix ans auprès d'un prédécesseur de Philippe Henry. Quand il siégeait, Hervé Cornillie a retapé régulièrement sur le clou. Ce lundi en commission, Jean-Luc Crucke l'a enfoncé davantage: quand va-t-on réellement s'inquiéter de l'état de cette voirie et du sort de ses usagers ?

"Combien de temps faudra-t-il pour que l’on transforme cette route, qui n’en est plus une, car elle ressemble plus à un champ de mines", a déclaré oralement Jean-Luc Crucke. "Il y a au moins une chose qui est acquise et je vous en remercie. Ce sont les fameux deux ronds-points au niveau de l’athénée d’Anvaing, pôle scolaire important, qui se développe de plus en plus. Encore faut-il arriver sur ces deux ronds-points. Pour cela, il faut une route en bon état. Ce débat a été soulevé au Conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing ù cela fait l'unanimité par rapport aux besoins de rénovation, surtout parce qu’il y a eu une réponse du SPW". Une réponse qui a par ailleurs fait débat de la part d'un fonctionnaire. "N60, perso, je ne connais plus. Fatigué de me battre. Courage à toi et à tes collègues", avait-il répondu à l'échevin des Travaux André Duthy. "Evitons d’atterrir, c’est le cas de le dire, en matière de routes, dans le Guinness Book. Je sais que ce n’est pas la seule route, mais, modestement, je peux vous dire qu’elle me semble pouvoir bénéficier d’un traitement prioritaire", a poursuivi Jean-Luc Crucke.

"Comme vous le mentionnez, sur cet itinéraire, deux projets sont prévus au plan Infrastructures et Mobilité pour tous entre Leuze-en-Hainaut et Frasnes-lezAnvaing. Un montant de 1,7 million visant à sécuriser le carrefour de l’athénée d’Anvaing par deux giratoires est prévu pour 2023", a répondu le ministre de la Mobilité. "Afin de préparer le dossier, cette sécurisation a déjà fait l’objet d’une CPSR le 3 mai dernier. Il en ressort qu’une sécurisation de ce tronçon de voirie pourrait se faire à court terme, comme vous l’avez évoqué aussi, par la mise en œuvre de feux tricolores, alors que le projet initial de création des deux giratoires, nécessitant des emprises, et donc des expropriations, rend impossible la création de cet aménagement à court terme. Si l’aménagement des feux est efficace, ce dernier pourrait être pérennisé. De ce fait, afin de parer à l’urgence, mon administration a préconisé de reporter les montants non utilisés pour sécuriser le carrefour de l’athénée et de les utiliser pour effectuer des réparations sur la RN60", poursuit Philippe Henry. "En fonction de cette phase de test, nous pourrions alors réinvestir les montants dans les réparations. Vous avez tout à fait raison de constater l’état de dégradation importante. La cause exacte, je ne la connais pas, mais je pourrais demander à l’administration de l’analyser. En général, c’est lié à la fois, forcément, aux charrois de poids lourds et aux conditions météorologiques qui font que, dès que l’on a telle dégradation. En termes de budget disponible, nous n’avons pas, malheureusement, de lignes budgétaires très conséquentes qui permettraient de prendre en charge les travaux d’urgences de manière générale. Ce qui est prévu, ce sont seulement les budgets annuels d’entretien ou alors les travaux qui sont, bien sûr, prévus à l’intérieur du plan Infrastructures".

Face à cette réponse, Jean-Luc Crucke s'est montré partagé. "C'est quand même interpellant de se dire que des routes qui ont déjà été réparées, pour une partie, ce tronçon a été réparé, se dégradent aussi vite. Le gel n'existe pas qu'à Frasnes-lez-Anvaing, les poids lourds ne roulent pas qu'à Frasnes-lez-Anvaing ni à Leuze. Je vous demande vraiment de regarder cela en profondeur. J'entends qu'il n'y a pas de lignes budgétaires dédicacées à l'urgence. Quand on voit comment cela fonctionne en Wallonie, avec d'autres endroits où il y a des dégradations, je crois qu’avoir un budget qui servirait à l'urgence et non pas à la discrétion du ministre me semble être une manière qui pourrait faire évoluer les choses sans que l'on y voie du partisanisme", a conclu le député.