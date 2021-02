Julien Castelain, originaire d'Arc-Wattripont, est un musicien dans l'âme qui se démarque par son originalité musicale. Durant le confinement, le jeune homme a écrit son premier album intitulé, Isidorcé.déclare Julien Castelain.

Une approche différente



Il est évident que cette période n'est pas facile pour les musiciens. Tous les événements et les concerts sont, pour le moment, suspendus. Grâce à ces derniers, les artistes pouvaient partager leur univers avec le public mais, c'était également une bonne occasion pour se faire connaître. Aujourd'hui, la plupart des musiciens doivent trouver une alternative.



"C'est compliqué de faire sa promotion à cause de la pandémie. Normalement, je fais souvent des concerts pour partager ma musique mais, avec la COVID-19, c'est impossible. Maintenant, les concerts et les spectacles se font par vidéo. De cette façon, on ne sait pas comment la musique va être perçue par le public. D'habitude, lors des concerts, on a tout de suite leurs réactions. C'est tout un monde qui s'arrête. Cependant, cela permet de trouver des alternatives pour s'en sortir", précise le jeune musicien.



Julien se sent chanceux d'avoir écrit son premier album lors de ce confinement. En attendant, il ne peut pas célébrer cet événement comme il se doit. "J'ai de la chance d'avoir mon studio et d'avoir écrit mon album seul. Mais, cette chance, je ne peux pas la savourer."



Le jeune musicien compte poursuivre sa carrière et poursuivre ses projets. Son deuxième album, Comme des Klet, sortira en fin d'année. " Je veux vraiment développer mon studio en travaillant avec d'autres personnes. Bien entendu, je souhaite faire d'autres albums et reprendre la route des concerts avec des musiciens de la région. Pour cet été, je pense que les festivals, il faut les oublier. Par contre, je pense que pour la fin d'année, les grosses scènes bien organisées pourront reprendre", conclut Julien Castelain.