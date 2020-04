Anne-Marie De Vleeshauwer, plus connue sous le nom de Kostka, qui fut la fondatrice de l’Ecole supérieure des Arts de l’image le 75, s’est éteinte à la maison de repos La Providence Saint Christophe à Flobecq où elle vivait en paix et bien entourée par le personnel soignant et les siens depuis plusieurs années.

"Lors de l’une de nos rencontres, je l’entends répéter ce mot « fondatrice » trois fois d’un air amusé, comme pour me signifier qu’elle n’a jamais entrepris ce projet d’école pour en tirer une quelconque gloire ou médaille. Kostka avait environ 45 ans quand à l’été 1969 elle part rencontrer le Baron DonaldAlexandre-Joseph Fallon, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, pour le convaincre de créer une nouvelle école d’art sur le territoire de la commune. Ce que cette religieuse, artiste et professeur de dessin à l’institut de l’Enfant-Jésus, a bien pu dire ce jour-là pour le convaincre restera à jamais un mystère. Elle avait ce rêve, m’a-t-elle dit, de créer une école d’art mixte et ouverte sur le monde. Réaliser ses rêves est une chose incroyable. Un rêve aussi démesuré que celui de créer une école d’art serait bien difficilement imaginable", écrivait en lui rendant hommage pour les 50 ans de l'école en décembre 2019 Christophe Alix, artiste, enseignant et chercheur en Art performance et directeur de l’ESA LE 75.