Frédéric Jonckers, le directeur de l’abattoir communal d’Ath, a récemment dépeint dans ces colonnes la complexité de la situation, en lien avec l’annonce du ministre wallon Willy Borsus de mieux soutenir les "abattoirs de proximité".

Mais les aides wallonnes pourraient-elles suffire pour éviter à l’infrastructure communale d’Ath d’être condamnée à une mort certaine à terme? C’est toute la question qui a été évoquée lors du récent conseil communal d’Ath où la majorité avait proposé une adaptation de certains tarifs pour des locations de salles ou des abattages.

La majorité tripartite dit croire encore au salut de l’abattoir, en mettant en évidence un contexte plus favorable (ou moins mauvais) aujourd’hui qu’hier. "Il existe des fenêtres d’opportunité aujourd’hui", souligne Ronny Balcaen, l’échevin de l’Agriculture (Écolo). Il cite la volonté partagée (consommateurs et producteurs) de privilégier les circuits courts, une alimentation de qualité et locale. Il se réjouit de la volonté nouvelle affichée par la Région pour "garder des outils dans les territoires".