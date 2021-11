La situation des abattoirs de proximité wallons est délicate. Le député Hervé Cornillie a interpellé à ce sujet Willy Borsus, ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie. "Car la particularité de ce type d’abattoir est d’accepter les petits lots de porcs, de bovins et de moutons pour les bouchers, les boucheries à la ferme, etc. S’ils disparaissent, beaucoup de ces petites structures vont disparaître également et, avec elles, tout un pan de l’économie locale, notamment les circuits courts auxquels les Wallons et Wallonnes sont pourtant très attachés".

Notre région compte deux abattoirs de proximité. L’abattoir leuzois de lapins et de volailles exploité par l’entreprise de travail adapté "Le Moulin de la Hunelle", propriété de la Province de Hainaut. Et l’abattoir communal d’Ath,

un des quatre en Wallonie sous statut public. Frédéric Jonckers, le directeur, nous confirme qu’il est grand temps que la Région wallonne finance le secteur pour lui permettre de consentir des investissements nécessaires. "Le ministre avait annoncé qu’une aide serait apportée à un abattoir public par province, mais on ne voit rien venir", dit-il.