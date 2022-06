Les recettes (2021) liées à l’abattoir sont en hausse de 60 000 €, "suite aux mesures prises en interne pour améliorer la rentabilité de l’outil". Le problème réside dans le fait que ces recettes ne couvrent pas les investissements effectivement réalisés.

Marc Duvivier (Liste Athoise) s’en inquiète, et le petit débat qui s’ensuit fait partie de ceux qui ont vu le ton monter, mardi soir. "Ce que nous avons dit se confirme dans les comptes" indique M. Duvivier en pointant un déficit de gestion. "Je ne me tourne pas vers un échevin en particulier, mais vers une équipe. Le résultat est terriblement négatif et annonciateur d’une certaine catastrophe."