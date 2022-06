Mercredi, les conseillers communaux chiévrois étaient conviés à une séance de conseil quelque peu inhabituelle. Il y était question de cinéma, le tout en présence (par visioconférence) d’Émilie Dequenne, l’actrice originaire de Chièvres et citoyenne d’honneur de la Commune depuis maintenant dix ans. L’occasion de mettre l’accent sur les succès du cinéma belge lors du festival de Cannes 2022 à travers notamment le Grand prix remporté par "Close", le film de Lukas Dhont dans lequel joue Émilie.

Pour lui rendre hommage, le bourgmestre Olivier Hartiel avait contacté les frères Dardenne, ceux-là même qui avaient lancé la carrière de l’actrice avec "Rosetta", film pour lequel elle a remporté le prix d’interprétation féminine en 1999. Dans une vidéo - à revoir sur le site Facebook de la Ville -, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont ainsi évoqué leur rencontre avec la Chiévroise et les nombreuses anecdotes d’un tournage mémorable, concluant leur intervention par : "Bravo pour tous les autres rôles que tu as eus et tous ceux que tu auras encore parce que dans ton dernier film, tu étais magnifique. Une très très belle vie de grande parmi les grands".