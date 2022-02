Après deux éditions revisitées en raison de la pandémie de Covid-19, LaSemo revient en vrai en juillet 2022. Le parc d’Enghien accueillera le festival durable les 8, 9 et 10 juillet. À cinq mois de ce week-end festif, les premiers noms ont été annoncés par les organisateurs. "C’est une belle affiche qui se dessine pour le festival LaSemo. L’événement familial de l’été conviera sur scène Ben Mazué, Girls in Hawaii, Calypso Rose, Henri Dès, Tim Dup, Les Déménageurs, Cédric Gervy et Alice Francis. Une programmation sous le signe de la fête, des souvenirs d’enfance et d’un coup de fraîcheur sous le soleil."

Comme à son habitude, LaSemo proposera à ses festivaliers trois scènes pour trois ambiances différentes. La Scène du Château vibrera au rythme des têtes d’affiche. Le public y retrouvera notamment Girls in Hawaii en ouverture de festival le vendredi 8 juillet. Ben Mazué y présentera Paradis, son dernier opus, le dimanche 10 juillet.

La Scène de la Tour accueillera entre autres les artistes habitués de LaSemo comme Cédric Gervy ou Alice Francis. Les plus jeunes festivaliers ne seront pas en reste non plus avec les concerts des Déménageurs ou encore de l’incontournable Henri Dès. Enfin, la Guinguette, installée au milieu des bois, conviera des superbes découvertes musicales qui seront bientôt révélées.

Depuis 2008, LaSemo repense le concept de festival pour apporter un souffle de diversité dans le paysage culturel avec un événement durable et pluridisciplinaire. Grâce à une programmation plurielle, un concept adapté aux petits et grands enfants et une démarche axée sur la nature et le public, les festivaliers vibrent pendant trois jours de déconnexion au cœur du parc d’Enghien. Samuel Chappel, directeur-fondateur du festival LaSemo est enthousiaste à quelques mois de l’événement: "après deux années d’adaptation, c’est avec un immense bonheur que nous organisons enfin une édition traditionnelle de LaSemo, pour retrouver le public et les artistes qui nous ont tant manqué".

Infos et billetterie: www.lasemo.be