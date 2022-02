Lors des terribles inondations qui ont eu lieu en juillet dernier, de nombreuses communes ont apporté leur soutien aux sinistrés. Dans notre pays, plusieurs casernes du pays se sont rendues sur place pour prêter mains fortes aux collègues également touchés par les inondations. L’Amicale des pompiers d’Ath et Lessines, dont plusieurs membres s'étaient rendus sur place, ne pouvait pas rester insensible face à cette catastrophe. Un immense élan de générosité s'était alors mis en place spontanément pour venir en aide aux sinistrés, et l'Amicale a voulu poursuivre cette belle action.

Après plusieurs contacts sur place, les écoles d’Angleur et Chênée ont exprimé des besoins. "Avec l’aide de généreux sponsors et les activités de l’Amicale Ath et Lessines, nos pompiers, en date du 28 janvier, ont pu fournir les écoles en mobilier, et en matériel pédagogique, sportif et multimédia".

L’Amicale des pompiers d’Ath et Lessines n'est pas la seule à avoir prêté main-forte aux sinistrés. La zone de secours de Wallonie picarde avait également proposé leur aide aux pompiers Liégeois. Deux autopompes s'étaient d'ailleurs rendues sur les lieux.

Durant ce terrible drame, la Cité des Géants avait fait preuve d'une grande solidarité auprès des sinistrés. Le CPAS d’Ath, en collaboration avec la Table Ronde Lessines – Ath, avaient organisé un car pour se rendre dans une des zones sinistrées du pays. La commune avait d'ailleurs fait appel aux bénévoles pour les accompagner. Le Quai de l’Entrepôt était également mis à la disposition des citoyens qui souhaitaient déposer leurs dons tels que des ivres non-périssables, couvertures ou encore des vêtements.