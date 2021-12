"Cette ASBL est un collectif d’artistes qui rassemble plus de 40 personnes de toutes générations ”, a expliqué Philippe Hocepied. “ Depuis des années, cette ASBL est à la recherche d’un lieu pour ses activités. Elle a voyagé de locaux en locaux. La nature des activités qu’elle organise nécessite du matériel spécifique souvent lourd et encombrant. On comprend dès lors que cette association souhaite occuper un rez-de-chaussée où le matériel pourrait être stocké en toute sécurité. ”