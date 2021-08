Vers la mi-août, l'école communale de Buissenal avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs citoyens du village ainsi que des parents d'élèves étaient interpellés par l'état de l'établissement. Mauvaises herbes, toiture dans une situation déplorable, cette petite école du village a complétement été laissée à l'abandon durant les vacances scolaires. A quelques jours de la rentrée, il semblerait que la commune de Frasnes-lez-Anvaing s'est activée pour rendre l'établissement un (peu) plus chaleureux. Adieu donc plantes sauvages et autres mauvaises herbes. Toutefois, le renouvellement de la toiture n'a pas pu être effectué pour la rentrée. Le projet serait cependant en cours.

Cette école va fermer, cela sera sûrement la dernière année pour l'école de Buissenal, Il n'y aura pas assez d'élèves. Voici les phrases habituelles qu'on peut entendre à chaque rentrée scolaire. Il est vrai que cette petite école de village a plusieurs fois échapper à la fermeture. Pour cette nouvelle année scolaire, enseignants et direction sont tout de même parer pour accueillir les élèves de toutes les entités.

"Si les parents ne mettent pas leurs enfants au sein de l'établissement, je ne sais rien faire. Si la commune avait voulu fermer l'école communale de Buissenal, cela aurait déjà été le cas. Pourtant, elle est toujours bel et bien présente. L'école a déjà du faire face à des difficultés et le nombre d'élèves diminue encore. Effectivement, si l'école n'est pas capable de se relancer, on sera un jour ou l'autre obligé de la fermer", précise Carine de Saint-Martin, bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.

Même si l'école communale de Buissenal n'est pas la plus populaire au sein de la commune, pour les parents d'élèves, l'école est remplie de qualités. "En plus d'être conviviale, c'est une petite infrastructure où l'équipe éducative est proche des élèves et des parents. Pour ma part, les petites écoles de village sont sous estimées car elles ne rapportent pas assez à la commune. Face à certaines critiques, je ressens de la tristesse et de la colère. Je trouve cela dommage qu'on laisse cette école se délabrer. Cela fait plusieurs mois qu'il y a des tuiles tombées et la commune ne fait rien d'autre que du rafistolage. La commune n'attend qu'une chose, c'est que l'école de Buissenal ferme ses portes. Quand je vois certaines écoles ou plutôt des usines, cela me désole de voir que des parents acceptent leurs métodes", conclut Samuel, un parent d'élève.

Face à ces nombreuses critiques et ces nombreuses rumeurs de fermeture, l'école communale de Buissenal garde la tête haute. Grâce à son équipe éducative, aux parents et aux élèves, l'établissement fera tout son possible pour persister dans le temps et dans les cœurs.