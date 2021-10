Située au cœur de Mainvault, l'école communale vient tout juste de recevoir le label "école plus propre". Ainsi, plusieurs actions ont été mises en place afin de sensibiliser les jeunes à la propreté. "", précise l'école de Mainvault.

Il était important que l’école s'inscrive de manière volontaire et en pleine connaissance de cause afin de garantir un niveau d'implication optimal. Avoir des partenaires (BEWAPP, FOST PLUS, IPALLE) est également essentiel pour l'amélioration de la propreté et du tri dans et aux abords des écoles avec, à la clé, une labellisation "École Plus Propre".

Fierté de recevoir un label

La labellisation c’est reconnaître les efforts entrepris, récompenser toutes les parties prenantes, communiquer vers un public interne et externe, dynamiser une mise en action et/ou entretenir une dynamique entreprise? sensibiliser d’autres acteurs et être source d’émulation en offrant une perspective. "Avec ce label école plus propre, nous nous engageons pour moins de déchets et à faire de la propreté un axe prioritaire dans les établissements scolaires". Aujourd'hui, considérés comme des citoyens responsables, l'école communale continuera à proposer différentes actions dans les années à venir.