Le label "Ecole Plus Propre" récompense les établissements scolaires pour les nombreux efforts accomplis en matière de propreté, de tri et de prévention des déchets dans et aux abords de l’école. Il s’inscrit dans une démarche durable et vise à conscientiser les générations actuelles et futures à la malpropreté ambiante ainsi qu’à l’importance de bien trier ses déchets pour qu’ils puissent être recyclés. Il s’adresse aux écoles et élèves qui ont fait une priorité de la gestion responsable des déchets, au sein de l’école et aux abords de celle-ci.

Au sein de l'école Saint-Vincent de Paul, l'établissement souhaite que les élèves deviennent des citoyens responsables. "Nous avions déjà à cœur ce projet depuis plusieurs années. En effet, nous tentons de réduire les déchets en utilisant des boîtes à tartines, des gourdes, en évitant les emballages non recyclables ou superflus", explique Cathy Liefooghe, directrice. "Madame Charlotte et ses élèves de 3e primaire se rendent chaque vendredi au point d’apport volontaire de compost sur la place d’Anvaing depuis déjà trois ans".

"Nous souhaitions faire un pas de plus dans cette démarche citoyenne, c’est pourquoi nous nous sommes inscrits au projet Ecole Plus Propre. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés au premier trimestre 2021. Madame Marie Hélène Huguet, adjointe en prévention zéro déchet Ipalle, nous accompagne dans ce beau projet et restera à nos côtés pendant trois ans. Nous avons donc créé une team. Un enfant par classe fait partie de celle-ci qui s’appelle les chasseurs de déchets de Saint-Vincent. La team tente de sensibiliser ses compagnons de classe. Elle a réalisé un état des lieux de l’école avec Marie Hélène et a décidé de se centrer cette année sur les lieux communs de l’école à savoir : la pelouse, la cour de récréation et les toilettes. Un plan d’actions a donc été défini. Le voici : en matière de prévention, nous utilisons des essuies réutilisables dans les toilettes. Pour éduquer au tri, les enfants ont réalisé des affiches. Ils sont passés dans les différentes classes les expliquer à leurs camarades. La troisième action concerne la propreté : dans la cour et dans la pelouse il y a des pinces à déchets que les élèves peuvent utiliser pendant les récréations".

Les enfants de toutes les classes ont également été sensibilisés à travers plusieurs animations et spectacles offerts par "Be Wapp" et "FostPlus". Les élèves de troisième année ont aussi réalisé un ramassage des déchets dans le village. A la fin du mois de mai, l'adjointe en prévention zéro déchet auprès d'Ipalle, est venue évaluer le plan d’actions de l'établissement. "Récemment, nous avons reçu le label "Ecole Plus Propre", poursuit la directrice. Une fierté pour l'école d'Anvaing. "Les enfants sont heureux de participer aux différentes actions et peuvent rentrer à la maison avec de bons comportements".