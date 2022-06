Plus besoin de présenter la célèbre chaîne O'Tacos ! En s'installant d'abord à Bordeaux et à Paris, l'enseigne a petit à petit ouvert ses quartiers en Belgique dont à Tournai ou encore à Mouscron. Ce concept original a décidé d'étendre davantage son réseau et de s'implanter au coeur de la Cité des Géants. Dès le 13 juin, la chaîne de restauration rapide accueillera ses fidèles adeptes au Marché aux Toiles à Ath.

Créé en 2007, O'Tacos est devenu un véritable phénomène. Dans chaque french tacos, frites, sauce fromagère et viande s'associent pour créer une recette unique. Au final, plus de 80 000 compositions sont possibles grâce au large choix d'ingrédients. En outre, afin de satisfaire tout le monde, des tacos de toutes les tailles sont proposés allant même jusqu’à 2,5 kg pour les plus gourmands ...

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de cette ouverture a suscité un engouement de la part des citoyens. Commentaires euphoriques, likes et partages non pas manqués ces derniers jours. Ainsi, le futur O'Tacos a annoncé de nombreux cadeaux à l'occasion de son inauguration. "On vous réserve une belle surprise et des tacos offerts pour fin juin !", précise la chaîne sur sa page Facebook. Le rendez-vous est donc donné aux amateurs de tacos à la française.