Le bilan de l’été culturel à Lessines a un peu ressemblé à un feu d’artifice, à la fin de la récente séance du conseil communal. L’échevin de la Culture, Dimitri Wittenberg (PS), a été l’artificier de service (à la demande de Dave De Backer) en illuminant les regards des mandataires d’un bouquet de chiffres positifs.

Sa conclusion? "Les retombées sociales et économiques de l’activité culturelle estivale auront été importantes pour Lessines et la région. Et de plus, cette activité affiche un bilan financier positif pour le CCRM. En juin dernier, dès le jour où la culture a pu ouvrir à nouveau ses portes, le CCRM a proposé des événements, explique M. Wittenberg. La programmation est allée crescendo, en suivant l’évolution de ce que permettaient les normes sanitaires. C’est ainsi que plus de 35 représentations se sont tenues cet été à Lessines, en extérieur, dans la cour de l’Hôpital Notre Dame à la Rose et ensuite le long de la Dendre, à l’arrière du Moulin Williame." L’échevin en profite au passage pour souligner "la pertinence de l’implantation d’une salle de spectacle" sur le site du Moulin Williame.