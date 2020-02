Avec les huit nouveaux logements qui viennent d’être inaugurés sur le territoire de Frasnes, l’IPPLF étoffe encore un peu plus son parc immobilier. Désormais, la société immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes gère un total de 767 bâtiments sur ces trois entités dont 670 sont des logements sociaux.

Les appartements locatifs qui viennent d’être construits à Frasnes (rue Léon Desmottes) ont nécessité un investissement de près d’un million d’euros (996 386€) dont 716 000€ pris en charge par la Région wallonne.

Loin d’être en mode repos, l’IPPLF a entamé d’autres chantiers dans son vaste rayon d’action géographique.

Six appartements supplémentaires pour des familles à bas revenus verront bientôt le jour au cœur du village de Wattripont tandis que six autres logements moyens seront finalisés sur Moustier. Sans oublier trois logements dont deux de transit à la cité Émile Lesaffre.

"À cela, il faut ajouter un partenariat avec la commune de Frasnes pour la gestion de neuf logements sur le site du Palace", commente Christelle Dordain, directrice gérante de l’IPPLF.

Parmi les autres projets bien avancés, citons à Leuze la réhabilitation d’un bâtiment de la rue du Gard (six logements) ainsi que la construction de dix logements à Péruwelz (rue Victor Cretteur). Ces derniers seront répartis comme suit : deux logements destinés à la vente, deux logements de transit et six logements sociaux dont deux conçus pour les personnes à mobilité réduite.

D’autres projets sur les rails

Et beaucoup d’autres projets sont sur les rails afin de répondre à une demande exponentielle.

"En Wallonie, 40 000 ménages en quête d’un logement public sont inscrits sur une liste d’attente. Et ces logements représentent à peine 7 % du nombre total de logements en Wallonie, ce qui est largement inférieur à des pays comme les Pays-Bas (34 %), l’Autriche (26 %) et la France (18 %)", indique Pierre-Yves Dermagne (PS).

Et le ministre d’ajouter que le GW a dégagé en 2020 un budget de l’ordre de 100 millions d’euros et des montants encore supérieurs l’an prochain pour la rénovation.

B.D