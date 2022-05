L’asbl HospiGREEN, première communauté d’énergie renouvelable opérationnelle de Wallonie, a tenu sa seconde assemblée générale le 6 mai dernier. L’occasion pour les partenaires de confirmer le bilan positif de ce projet pilote de partage d’énergie, lancé en novembre 2020 en Wallonie picarde. Encouragés par leurs bons résultats et la récente validation par le Gouvernement wallon du ‘décret Communauté d'Energie’ du Ministre Henry, les membres d’HospiGREEN souhaitent pouvoir prolonger la dynamique d’autoconsommation collective au-delà du terme de 2023.

Pour rappel, le projet HospiGREEN est porté par IDETA en collaboration avec les sociétés e-NosVents, Haulogy et CERWAL. Il s’agit d’une communauté d’énergie renouvelable (CER) dans l’esprit du décret wallon du 2/05/2019, qui bénéficie d’une dérogation de la CWaPE (Commission wallonne pour l’Energie). Ce décret définit la CER comme étant une personne morale dont les participants partagent de l’électricité produite à partir de sources locales d’énergie renouvelable et dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants.

Dans sa phase de lancement, HospiGREEN regroupait uniquement des consommateurs avec une mission de service public : le CHwapi, (Sites Union et Notre-Dame), le Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers, la Maison de Repos et de Soins du CPAS de Tournai Le Moulin à Cailloux et IDETA (siège social et centre d’entreprises Negundo). L’équivalent d’une éolienne du parc éolien de Tournai Ouest (2.2 MW) et deux unités de production photovoltaïques (120kwc) installées sur les toits du centre d’entreprise Négundo à Tournai Ouest alimentaient la communauté en énergie renouvelable. Après un an de fonctionnement sur base d’une clé de répartition fixe entre les membres, les résultats de l’étude technico-économique de l’autoconsommation collective se sont révélés positifs, avec un taux d’autoconsommation de 89,5% et un taux de couverture de 35,4 % des besoins énergétiques des membres de la communauté.

Depuis novembre 2021, HospiGREEN est entré dans sa seconde phase avec un périmètre d’autoconsommation élargi. Suite à un appel à candidature organisé par Entreprendre.wapi, deux entreprises du parc d’activités économiques de Tournai Ouest - la Vitrerie Landrieux et Global Net, spécialiste de l’hygiène et du nettoyage - ont rejoint la communauté. Deux autres maisons de repos du CPAS de la Ville de Tournai et un site supplémentaire du Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers participent aussi à la dynamique. Le potentiel de production d’énergie renouvelable a augmenté avec l’intégration des panneaux photovoltaïques de la Vitrerie Landrieux. Au total, l’éolienne et les trois unités de production photovoltaïques aliment dix raccordements EAN (au lieu de 6 pendant la première phase).

Au-delà d’un plus grand nombre de consommateurs, HospiGREEN adopte aussi un nouveau principe de répartition de l’énergie produite localement au cours de cette seconde phase. L’introduction d’une clé de répartition dynamique, proportionnelle à la consommation totale de chacun et calculée chaque mois par le gestionnaire de réseau devrait permettre d’améliorer encore le taux d’autoconsommation. Sur base de ces nouveaux paramètres, les membres d’HospiGREEN enregistrent un taux d’autoconsommation de 92 % et un taux de couverture de 35, 6%, soit plus d’un tiers de leurs besoins énergétiques (chiffres 31 mars 2022) et confirment ainsi la bonne performance de la CER. Cette dynamique d’autoconsommation a impacté favorablement la facture d’électricité des membres d’HospiGREEN qui ont enregistré une réduction de 5 à 10 % de leurs coûts énergétiques pendant les cinq premiers mois de la phase 2.

Le projet HospiGREEN devrait se terminer en mars 2023, avec une dernière phase essentiellement consacrée à l’optimisation de la dynamique d’autoconsommation collective. Encouragés par la bonne performance de la communauté d’énergie renouvelable et par la récente validation du cadre législatif par le Gouvernement wallon, les partenaires d’HospiGREEN espèrent pouvoir prolonger l’expérience au-delà de son terme.