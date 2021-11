Les Athois vont pouvoir rire et chanter au rythme de la comédie musicale "Athois la Scène" ce week-end des 20 et 21 novembre. L’amicale des acteurs du faubourg de Tournai mettra en effet tout en place afin de proposer des soirées conviviales en famille ou entre amis. La comédie musicale mise en place par Charles Cornu, Donovan Famelart, Nathalie Fontaine et Axel Foucart aura lieu en trois actes.

Cette comédie adaptée en bon patois d’Ath par Nathalie Choquet fera rire et chanter petits et grands tout le week-end. "La comédie musicale "Athois la Scène" se déroulera le 20 novembre à 20 h et le dimanche 21 novembre à 16 h", indiquent les organisateurs. "De nombreux membres de l’amicale des acteurs du faubourg de Tournai se sont mis au diapason afin de faire rire petits et grands durant tout l’événement."

Charles Cornu, Donovan Famelart, Nathalie Fontaine et Axel Foucart se sont en effet chargés de mettre la comédie musicale en place. Nathalie Choquet s’est quant à elle occupée d’adapter la comédie en patois d’Ath. Les décors seront mis en place par Jean et Michel Clarot. La mise en scène a été imaginé par Axel Foucart, les chorégraphies par Pauline Lafourt et la direction musicale par Raphaël Hertsens.

Le prix d’entrée sera de dix euros seulement. Les enfants de moins de 12 ans bénéficieront quant à eux d’un accès gratuit à l’événement. Les réservations sont toutefois déjà clôturées. Les mesures gouvernementales y seront d’application. Cette comédie musicale se déroulera à la salle Georges Roland à Ath.