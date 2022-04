Depuis 2016 et son engagement dans la Convention des Maires Energie et Climat (qui rassemble des milliers de collectivités locales qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie), la commune d’Ellezelles poursuit trois objectifs principaux : réduire les émissions locales de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, assurer un accès à une énergie sûre, durable et abordable à ses citoyens et adapter le territoire de la commune aux impacts attendus du changement climatique

En 2018, la commune d’Ellezelles a été sélectionnée pour faire partie des 30 communes-pilotes (choisies en Belgique, Croatie, Grèce et Pologne) du projet européen IMPLEMENT, un programme international de gestion de la qualité pour la mise en œuvre de politiques locales de protection du climat.

Soutenu par l’asbl Energie Commune (ex-APERE asbl), un comité de pilotage interne a été créé et a pu dresser un nouveau Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC) approuvé par le Conseil communal en décembre 2019. En tant que commune pilote dans ce projet européen, la commune a pu bénéficier d’un accompagnement externe pour concrétiser ses politiques énergétiques à travers 6 domaines : le développement et l’aménagement du territoire, le patrimoine communal, la mobilité, les fournitures/déchets, l’organisation interne, la communication et la coopération

Deux ans plus tard et après une évaluation des avancées de la mise en œuvre du Plan d’Action Energie/Climat (selon les critères de l’outil de certification European Energy Award), la commune d’Ellezelles a été récompensée par la certification wallonne pour la qualité de sa politique énergie et climat. Pour l’importante progression de leurs actions, Enghien et Tenneville (deux autres communes pilotes de ce projet), ont quant à elles reçu la certification européenne European Energy Award.

Sur le terrain, cela se traduit par divers projets déjà aboutis comme l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments de l’administration communale, la promotion de la mobilité durable (via la participation à la semaine de la mobilité, la mise à disposition de vélos électriques pour le personnel communal, etc.) mais aussi d’autres en cours de réalisation (éclairage intelligent aux abords de grands axes, la mise en place de véhicules électriques partagés ou encore l’installation de bornes de recharge vélo à l’énergie solaire, etc.).