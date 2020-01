Le collège a obtenu des informations rassurantes auprès de la direction de Bpost qui dément les bruits de fermeture ayant circulé ces derniers jours

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont fait état d’une possible fermeture du bureau de poste de Frasnes-lez-Buissenal situé sur place de l’hôtel de ville. La bourgmestre Carine De Saint Martin (MR) s’est inquiétée auprès de la direction de Bpost qui s’est montrée particulièrement rassurante dans sa réponse qu’elle vient d’adresser au collège communal.

« Le bureau de distribution du courrier et des paquets situé au n°2 de la place de l’hôtel de ville sera regroupé dans le courant du mois de mars avec le Mailcenter de Ath (rue des Près du Roy 19). Après cette réorganisation, les travaux préparatoires à la distribution du courrier et des paquets dans votre commune seront effectués à cet endroit. Cette réorganisation interne n’aura aucun impact sur la qualité du service postal. La collecte et la distribution quotidienne du courrier et des paquets ainsi que la distribution des journaux sur le territoire de l'entité de Frasnes sont garanties. A ce stade, les services aux guichets ainsi que de la Bpost banque restent situés à l’endroit actuel. La présence d’un bureau de poste dans la commune est garantie par la loi et le contrat de gestion », fait-on savoir chez Bpost.

Selon les membres du collège et l’administration communale, il n’y a dès lors pas lieu, à la lecture de ce courrier, de s’inquiéter même si les autorités locales promettent de rester attentives par rapport à ce dossier.

B.D