Un opérateur de télécommunications s’est offert un joli coup de publicité en annonçant des communes « test » pour le développement de la 5G. Parmi ces communes, on retrouve celle de Frasnes-lez-Anvaing dont les autorités locales n’ont pas été averties des intentions de la société de télécommunications.

La commune se veut rassurante. "Depuis, on sait que la 5G développée sur Frasnes-lez-Anvaing a été redéfinie en 5G light puisqu’elle se développe uniquement sur les réseaux 2G et 3G non sollicités et déjà existants. Il n’y a donc pas d’augmentation de la puissance des fréquences ni d’installation de nouvelles antennes (la 5G nécessite en effet l’installation de davantage d’antennes car la portée des ondes est courte)", avance le service communication de la commune.

Sur le territoire belge, seul l’aéroport de Bruxelles est actuellement concerné par une réelle phase de test de la 5G.

"Le collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a d’abord fait part à l’opérateur de télécommunications de son étonnement de ne pas avoir été consulté lors de la désignation de la commune comme pilote. Ensuite, après avoir eu toutes les données en main, le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a décidé de ne se pas positionner sur un débat qui, au final n’a pas lieu d’être sur son territoire à l’heure actuelle. Pour rappel, les Régions sont compétentes en matière de protection de l'environnement et l'IBPT gère la distribution des fréquences et n'a pas encore commercialisé celles qui seront utilisées par la 5G.Même si aucune étude scientifique ne prouve que les hautes fréquences nécessaires à la 5G ont une incidence sanitaire, le Collège communal est soucieux de la santé de ses citoyens, de l’impact environnemental et énergétique des nouvelles technologies et étudiera toute demande future de développement de la 5G sur le territoire frasnois avec la précaution et la rigueur nécessaires".