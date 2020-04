Ces derniers bénéficieront d’aides diverses pour surmonter financièrement la crise sanitaire du Coronavirus

En raison du préjudice engendré par la pandémie du Covid-19, le collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a décidé de soutenir les indépendants de son entité via diverses mesures dont l’impact est estimé à plus de 80.000 euros, avec notamment près de 70.000 euros injectés dans l’économie locale.

La taxe sur les panneaux publicitaires ne sera pas demandée pour une période de douze semaines. Au total, 94 sociétés cotisent sur Frasnes-lez-Anvaing dont 60 implantées localement. Les commerçants ambulants bénéficieront de la gratuité de leur emplacement jusqu’en fin d’année.

L’enrôlement de la taxe sur les immondices-magasins est reporté au 30 septembre 2020. L’instauration de deux primes forfaitaires pour les indépendants, à savoir :

Une aide forfaitaire unique de 500 euros pour toutes les entreprises dont le siège social est situé sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing et qui sont identifiées par la Région wallonne comme faisant partie d’un secteur d’activité spécifique (renseigné par les codes Nace) ou complètement à l’arrêt sur ordre du centre national de crise. Cette prime concerne par exemple tous les restaurateurs, les cafetiers, les coiffeurs, les magasins non-alimentaires…

Une aide forfaitaire unique de 100 euros pour toutes les autres entreprises dont le siège social est à Frasnes-lez-Anvaing qui ont eu recours au droit passerelle.

Ces aides forfaitaires seront octroyées sous forme de chèques de 10 euros et seront à faire valoir jusqu’au 30 novembre 2020 auprès de toutes les entreprises et commerces frasnois qui les accepteront et qui se seront signalés au préalable à l’adresse independants@frasnes-lez-anvaing.be.

La liste des commerces acceptant les chèques de 10 euros sera consultable via la page https://www.frasnes-lez-anvaing.be/economie/commerces.

Les commerces et les entreprises éligibles à ces aides pourront venir chercher leurs chèques uniquement sur rendez-vous à partir du 15 mai 2020. Ils devront au préalable envoyer un document d’éligibilité au droit passerelle ou à la prime des 5.000 euros (les preuves de paiement sont acceptées) à l’adresse independants@frasnes-lez-anvaing.be. Ils recevront alors une confirmation de leur éligibilité et une proposition de rendez-vous.

Les chèques seront acceptés par les commerces et entreprises participants jusqu’au 30 novembre 2020 et ces derniers pourront demander leur remboursement jusqu’au 31 décembre 2020. Ils seront remboursés dans les quinze jours ouvrables après le dépôt des chèques sur leur numéro de compte communiqué.

Lors d’une réunion en vidéo conférence, ces mesures ont reçu l’approbation de l’ensemble des formations politiques siégeant au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing. Celles-ci témoignent de la volonté des élus locaux de soutenir le commerce local et d’encourager les citoyens à en faire de même en retournant, dès les mesures de confinement levées, faire leurs achats auprès des indépendants frasnois. Ces mesures pourraient être évolutives compte tenu de l’évolution de cette crise sanitaire.

B.D