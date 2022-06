La commune de Silly a cette semaine appris que Batopin, société qui devait installer un distributeur (retrait-dépôt) avait refusé les trois lieux proposés (bureau de police de proximité, les garages de police et un espace privé rue de la Station) il y a déjà trois mois par l'administration communale. Au même moment, Belfius, la banque dite des Communes confirmait la fermeture de son agence courant de la semaine ainsi que du distributeur installé dans l'agence et qui était par ailleurs, accessible à tous.

L'entité de Silly se retrouve donc sans distributeur permanent, seul le bureau de poste (ouvert 3 jours sur 7) et à des heures limitées assurera un service minimum. Un problème pour de nombreuses personnes mais également pour le CPAS puisque les bénéficiaires d'aide urgente utilisaient ce distributeur pour obtenir de la liquidité. "Les citoyens doivent désormais se déplacer à 12 ou 15 km pour obtenir de l'argent liquide", précise le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq. "Au sein de la commune, 25 % de la population a plus de 60 ans et utilise toujours du cash. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies. Une véritable fracture numérique s'installe".

On se souviendra que le conseil communal avait voté en 2021, une motion s'insurgeant sur la suppression progressive de nombreux services à la population (heures de la poste, boîtes postales, guichet de la gare SNCB) et maintenant les distributeurs de billets. Cet abandon des banques touche d'ailleurs les petites communes. Et pour cause, Batopin, créée en 2019 par les principales banques actives en Belgique (Belfius, BNP, ING et KBC), envisage de réduire drastiquement le nombre de "Mistercash" en Belgique. Pour passer de 6 000 aujourd’hui à 3 500 en 2024. Selon Batopin, 95 % de la population belge conserverait toutefois la possibilité de retirer du cash dans un rayon de 5 km de son domicile. Dommage donc pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas la possibilité de parcourir ces 5 km ...

Mis de côté par le numérique, les agences bancaires ferment les unes après les autres au sein de la Wallonie picarde. Fin de l'année dernière, l'entité de Bernissart s'est vu retirer son dernier distributeur. Il en va de même pour l'entité de Péruwelz qui n'en possède plus qu'un seul ...

Face à cette situation, le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq, s'est entretenu avec la société Batopin à qui, il a sollicité une révision de deux lieux proposés. Avec le Directeur régional de Belfius, le mayeur a demandé une prolongation (temporaire) du distributeur malgré la suppression programmée par le siège social. Celle dernière a toutefois été refusée.