Pour la première fois, c’est Sophie Delaunoy, la nouvelle directrice du CPAS de Lessines (en place depuis quatre mois) qui a présenté le budget 2022. Avant de se lancer dans l’exercice, elle a mis en avant deux grandes inconnues: la reconduction (ou non) des aides fédérales et régionales de 2021 et l’impact de la crise sanitaire sur l’aide sociale et sur le nombre de demandeurs.

Au moment de l’élaboration de son budget, le CPAS était en incapacité de dire si toutes ces aides seraient reconduites ou non. "Nous avons désormais reçu un accord sur la prolongation pour le premier trimestre 2022 de l’utilisation des subsides non utilisés en 2021."