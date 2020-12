© DR

© DR

C'est une énorme saisie qui a dernièrement été effectuée par la Douane à Enghien. En effet, le 17 décembre dernier, elle a pu mettre la main sur 4,6 millions de cigarettes à destination de la France.Deux individus ont été pris en flagrant délit au sein d'un entrepôt. Ils étaient effectivement en train de charger un camion français de cigarettes de contrebande.Le véhicule accompagnant le transport a également été saisi et sa fouille a permis la découverte de plus de 140 000 euros en petites coupures dissimulées à la place de la roue de secours.Les deux auteurs ont quant à eux été arrêtés. Une arrestation confirmée par la suite par le juge d'instruction. Les deux individus risquent en tout cas gros. En effet, le total des droits éludés (TVA et accises) se chiffre à un peu plus de 1,1 million d'euros. Et l'amende peut être jusqu'à dix fois supérieure aux droits éludés...