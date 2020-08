La Ducasse d'Ath a déjà connu des arrêts dans son histoire Pays Vert B.T © DEHENEFFE

En cause, les guerres et la météo. Par contre, les épidémies de peste et de choléra ne l’ont pas interrompue.



Pour la première fois depuis très longtemps, la capitale du Pays Vert ne vibrera pas ce prochain week-end au rythme de sa ducasse reconnue depuis 2005 par l’Unesco. Celle-ci sera néanmoins dans le cœur de tous les Athois qui la célébreront de manière symbolique et privée.



Fiers de leur folklore ancestral, ces derniers ont déjà d’ailleurs massivement sorti les drapeaux aux couleurs de la cité des Géants afin de témoigner leur attachement indéfectible à celui-ci.



Idem du côté des organisateurs qui ont habillé les ponts situés aux portes de la ville en y installant des mats avec des fanions sur lesquels ont été imprimés des visuels de cet événement folklorique à voir au moins une fois dans sa vie.