Après l’annulation de l’année dernière, la foire d’hiver d’Ath aura bel et bien lieu en 2022. A l’occasion des vacances de carnaval, l’association des commerçants athois a d’ailleurs décidé de la prolonger de quatre jours. Elle se tiendra donc du 18 février au 6 mars. Au programme de l’événement, il y aura notamment une braderie le 20 février. Le centre-ville deviendra piéton afin de permettre aux visiteurs de se déplacer plus librement. Le cortège publicitaire se tiendra quant à lui le 27 février.

De nombreuses animations seront donc au programme de cette foire d’hiver 2022 à Ath. En plus de ses traditionnels manèges, ambulants et autres forains, une braderie et un cortège publicitaire animeront cette édition. "La braderie du 20 février offrira une opportunité aux commerçants de liquider la collection d’hiver avec de belles promotions", indique Nicolas Langhendries. "Pour l’occasion, le centre-ville deviendra piéton. Les commerçants présents hors du centre-ville ne seront pas oubliés puisque des emplacements dans ce dernier seront mis à leur disposition."

Le cortège publicitaire aura quant à lui lieu le dimanche 27 février. Il permettra de rassembler les commerçants avec la caravane publicitaire, les groupes folkloriques ainsi que les géants et fanfares. Plusieurs centaines de personnes assistent chaque année à cet événement.

De nombreuses activités sont donc prévues tout au long de l’événement, l’occasion pour les Athois de se retrouver dans une ambiance festive. La foire d’hiver une fois terminée, les habitants auront une nouvelle occasion de se retrouver pour la foire commerciale. La 60e édition se déroulera au sein du hall du Ceva les 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 mars. L’événement permettra aux commerçants de montrer leur savoir-faire. Ils viendront d’un peu partout en Wallonie picarde mais également de la région montoise. Il faut écrire aussi que cet événement draine près de 10 000 visiteurs durant une semaine, représentant donc une occasion unique de se faire connaître.