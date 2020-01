Parmi les animaux saisis figurent des tortues, des serpents ou encore des lézards qui ont trouvé refuge à l’intérieur du bateau situé sur l'étang du parc

Cela fait plusieurs années que des reptiles ou amphibiens abandonnés trouvent chaque année refuge à Pairi Daiza dans le Mersus Emergo, une gigantesque réplique d’un ancien baleinier qui abrite le refuge de la fondation. "En 2019, notre équipe a dû intervenir deux fois plus souvent que l’année précédente. Ainsi, au cours du seul mois de juillet, ce ne sont pas moins de 158 reptiles qui ont été recueillis".

Rien qu’en 2019, c’est un total de 723 animaux qui ont été pris en charge et sauvés d’une mort certaine ou de l’abandon pur et simple dans la nature. Or, de tels spécimens peuvent causer de grands torts aux écosystèmes locaux ainsi qu’aux espèces qui y sont naturellement présentes..

Plus de 80% des reptiles recueillis sont des tortues à joues jaunes ou rouges. Ces petits animaux, en vente libre dans les animaleries, sont encore trop souvent abandonnés par leur propriétaire une fois qu’ils atteignent une taille plus conséquente ou bien saisis par les douanes de police pour détention illégale.

La fondation Pairi Daiza met tout en œuvre pour sensibiliser le public du Jardin des Mondes aux conséquences désastreuses qui peuvent résulter de l’acquisition d’un reptile. Ainsi, dans le Mersus Emergo sont exposés la majorité des nombreux spécimens recueillis tandis que les visiteurs sont avertis de leur provenance et des risques liés à la détention de ces "petites bêtes".

En parallèle, le refuge de la fondation Pairi Daiza travaille en étroite collaboration avec les services de police et de douane qui saisissent régulièrement de nombreux reptiles détenus illégalement. Une fois recueillis, ces animaux reçoivent les soins nécessaires, un cadre de vie adéquat ainsi qu’une retraite paisible. "Si nos équipes font ce travail avec passion, nous ne pouvons qu'espérer qu'à l'avenir, moins d'animaux devront nous être confiés. C’est à cette fin que nous poursuivons notre mission de sensibilisation car il vaut mieux prévenir que guérir !"