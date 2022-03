Lors du dernier conseil communal d’Enghien, l’assemblée a approuvé à l’unanimité l’adoption du cahier des charges et du mode de passation du marché public pour la restauration de la toiture du couloir vitré du parc et la construction d’un bloc sanitaire. "Il s’agit de la galerie située derrière la logette à droite de la Porte des Esclaves", précise Pascal Hillewaert, échevin responsable des Bâtiments communaux. " Cette galerie mène à la salle du Pol’Arts. Elle est en très mauvais état depuis de nombreuses années. Nous avons entamé les démarches pour la rénover et la remettre en état. Dans les plafonds, il y a de graves problèmes de dégradation dus aux infiltrations et à la condensation. Nous avons décidé d’ajouter un bloc sanitaire dans le prolongement. "