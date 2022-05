"Les énergies nous font par ailleurs, réellement peur", poursuit ce glacier. Afin de garder le cap, le commerce Les Glaces Royales doit travailler différemment. "Avant, nous avions un congélateur qui tournait 24h sur 24 et consommait énormément. Désormais, nous ne l'allumons plus que 5 ou 6 heures par jour, lors des périodes de vente. Le reste du temps, on s'arrange, nous n'avons pas le choix. De plus, habituellement, nous sommes ouverts jusqu'à 18 heures. Cet horaire a également été revu. Nous fermons dorénavant à 16h30 pour limiter la consommation des énergies".





Fort heureusement, les clients sont toujours bel et bien présents pour s'octroyer un petit dessert auprès de ce commerce athois. A l'arrivée des beaux jours, le glacier espère que cette période sera bénéfique. Pour l'occasion, il n'hésite pas à sortir sa camionnette afin de faire le tour d'Ath et des villages à proximité. Malheureusement, pour les amateurs de glaces, Michel risque de limiter sa tournée. "Avec l'augmentation du carburant, il ne me sera plus possible d'organiser mes déplacements habituels. Je tournerai donc dans un secteur bien précis", conclut le glacier.