le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq, s’est inquiété auprès du ministre Henry (Écolo) des intentions du SPW à propos de la prolongation de la bretelle dans l’autre sens (vers Bruxelles) entre les sorties 26 et 25.

"La Commune de Silly avait souhaité, en 2015, améliorer la sécurité des usagers entre les sorties 26 et 25 de la E429; cette demande faisait suite à une analyse objective des services de police et de l’observatoire de la sécurité" rappelle-t-il. " Nous avons relayé cette demande auprès du SPW Mobilité. Conjointement, la ville d’Enghien a embrayé sur la même problématique entre les sorties 25 et 26 dans l’autre sens."

"Les objectifs poursuivis étaient les mêmes. Après des années d’attente, les travaux souhaités par les deux Communes ont été acceptés, des travaux de grande importance côté Enghien et de moindre importance côté Silly (Hoves). Le cahier des charges approuvé par les services du Gouvernement reprend bien les deux volets."

Facture trop importante dans l’autre sens?

Mais le bourgmestre de Silly a appris que les travaux du côté de Silly pourraient ne pas être réalisés "compte tenu d’avenants importants côté Enghien". Ce que regrette M. Leclercq qui insiste sur le fait que l’amélioration de la sécurité est la même des deux côtés de l’autoroute.