"L’élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais", c'est cette citation de la célèbre Audrey Hepburn que toutes les femmes devraient avoir à l'esprit malgré les codes de la société actuelle.

C'est pourquoi, à l'occasion de la journée de la femme qui se déroule le 8 mars, la maison de repos le Jardin intérieur située à Frasnes-Lez-Buissenal met les petits plats dans les grands. A l'heure d'aujourd'hui, la vieillesse, fait excessivement peur et certains la voient comme une maladie et un déclin. Des études scientifiques montrent d'ailleurs que la discrimination envers les personnes âgées est un réel problème dans notre société. Cela touche surtout les femmes, qui sont encore trop valorisées selon leurs apparences, et non sur leurs actions. Une femme doit être jeune, vitale, mince. Les femmes âgées sont donc souvent considérées comme moins attirantes ou encore moins désirables...

Pour casser les stéréotypes, les équipes du Jardin intérieur ont décidé de créer une vidéo avec les habitantes. L'objectif de cette dernière est de démontrer que les femmes âgées peuvent aussi être belles, féminines et confiantes. "Nous avons décidé de surfer sur une tendance de TikTok. Les dernières semaines, des femmes partout dans le monde y publient des vidéos sur la chanson I am Woman d’Emmy Meli. Elles s’y montrent confiantes, fortes et fières de leurs corps. Nous avons donc eu l'idée de faire cela avec les personnes âgées. A travers cette vidéo, nous souhaitons sensibiliser la population sur le phénomène de l'âgisme et ainsi affirmer qu'il n'y a pas d'âge pour être belle, sexy ou féminine", précise Chirine, psychologue au sein de l'établissement.

Au préalable, un groupe de parole a été organisée avec une dizaine d'habitantes participant au projet. "Lors de ces séances, nous avons découvert l'évolution de l'image de la femme au fil du temps, la nécessité de prendre soin de soi et comment nos habitantes font pour se sentir belle à leur âge".

"Si nous n'agissons pas, nous n'avançons pas"

"Il faut casser les stéréotypes. Jeunesse et beauté ne sont pas synonymes.Tout comme le fait de croire que toutes les personnes âgées sont des grands-mères ou encore des mamies gâteaux. L'attention excessive portée à l'apparence amène souvent les femmes âgées à se sentir moins bien dans leur peau. Il est donc temps de briser ces préjugés. C’est exactement cela qu’on veut faire avec notre vidéo", déclare le directeur du Jardin intérieur. "Les femmes âgées ont aussi le droit de se sentir belles et sexy, et de faire leurs propres choix de vie".

Tout au long de la vidéo, qui sera par ailleurs publiée, le 8 mars lors de la journée de la femme sur les réseaux sociaux, les habitantes de la maison de repos se sont mises sur leur 31 et effectuent quelques pas de danse sur un air de musique. A 86 ans, il était important pour Irène de participer à ce projet. "Malgré mon âge, je change de vêtements tous les jours et j'aime être coquette. C'est un moyen pour ne pas me sentir vieillir. En participant à cette vidéo, j'espère que cela aura un impact positif sur d'autres femmes".

"L'image de la femme a évolué positivement. Nous sommes aujourd'hui plus libres même si certains stéréotypes sont encore bien présents. Il ne faut pas avoir un corps mince ou bronzé pour se sentir belle. C'est ce que nous souhaitons relater par le biais de ce projet. Si nous n'agissons pas, nous n'avançons pas", indique Françoise, 75 ans.

Après le 8 mars, la maison de repos continuera à valoriser ses habitantes grâce à l'arrivée de deux nouveaux services. Le premier sera dédié à la manucure semi-permanente et le deuxième au soin du visage ainsi qu'à l'épilation. "Notre volonté est de satisfaire un maximum d'habitantes. Durant la journée de la femme, ces dernières pourront déjà découvrir ces ateliers", concluent les équipes du Jardin intérieur.