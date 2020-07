La Maison du Tourisme de Wallonie picarde lance un nouveau topoguide pédestre Pays Vert M. Del. Dix balades, de 4 à 16 km, sont proposées sur les plus beaux sentiers du réseau points-nœuds pédestre du Pays des Collines. © DR

La nouvelle publication de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde (wallons, flamands et français). Le nouveau topoguide Pays des Collines vient compléter la gamme d’éditions consacrées à la randonnée en Wallonie picarde de la Maison du Tourisme. Elle présente dix balades points-nœuds pédestres, de 4 à 16 kilomètres, au cœur du Parc naturel du Pays des Collines (Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et les villages d’Houtaing, Mainvault et Ostiches). Deux des itinéraires empruntent également le réseau points-nœuds pédestre des Ardennes flamandes (Vlaamse Ardennen).



"Chacune des dix balades est largement détaillée et illustrée, précise la Maison du Tourisme de Wallonie picarde. Chaque circuit est également l’occasion de faire un focus sur un produit du terroir, une légende ou une personnalité locale. Des pages de contenu présentent, par ailleurs, les spécificités paysagères, environnementales, folkloriques et rurales. Un annuaire des points d’informations, des attractions touristiques, des producteurs locaux et des ouvrages utiles, ainsi qu’un calendrier des festivités et autres conseils pratiques, permettent également au randonneur de préparer et d’agrémenter son séjour dans le Parc naturel du Pays des Collines."



Les dix balades du topoguide Pays des Collines ont été co-rédigées par la bloggeuse Pauline Moulin, alias Madame Bougeotte, qui est originaire de la ville d’Ath. "Anthropologue de formation, passionnée par l’humain, avide de voyages et de partage, elle crée son blog en 2014, madamebougeotte.com. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle a parcouru ces dix plus belles balades du Pays des Collines."



Les itinéraires s’appuient sur le balisage points-nœuds. Au total 350 kilomètres d’itinéraires pédestres sont balisés via le système des points-nœuds, dans le Parc naturel du Pays des Collines. Le réseau points-nœuds pédestre du Pays des Collines est, de plus, entièrement connecté aux 850 kilomètres du réseau points-nœuds pédestre des Ardennes flamandes (Vlaamse Ardennen), offrant aux randonneurs et aux amoureux des beaux paysages quelque 1.200 kilomètres d’itinéraires pédestres balisés.



Le nouveau topoguide de la Maison du Tourisme est disponible en français et en néerlandais au prix de 10€ dans les points d'information touristique du Pays des Collines et sur visitwapi.be.