Il est difficile d’ignorer que depuis de longs mois des tensions existent entre Carlo De Wolf et son groupe, Flobecq Vivacité. En effet, le conseiller a pris l’habitude de voter la plupart du temps contre la majorité dont il fait partie. S’il a expliqué à plusieurs reprises ne pas recevoir les documents requis pour pouvoir faire correctement son travail d’analyse, on sait que le malaise est plus profond. En effet, au lendemain des élections, Carlo De Wolf n’avait pu prétendre au poste d’échevin pour cause d’incompatibilité légale et ce malgré son nombre de voix de préférence.