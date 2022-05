L'état de la N60 à Anvaing, a déjà fait l'objet de beaucoup d'interrogations de la part des automobilistes. Et pour cause, cette voie fréquentée est victime de nids-de-poule répétitifs.En juillet dernier, Hervé Cornillie, alors député avait interpellé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry à ce propos. Ce dernier avait indiqué que de nombreux projets étaient prévus au Plan infrastructures 2019-2024 entre Frasnes, Leuze et Péruwelz. Interrogé en février dernier, le SPW mettait en cause la mauvaise météo. "", avait expliqué, Sarah Pierre, la porte-parole du SPW.

"Quand c'est nécessaire et urgent, nos équipes interviennent. A cette époque de l'année, le gel et le froid favorisent l'apparition des nids-de-poule. Au niveau de la N60, c'est sûrement ce qu'il se passe. De plus, les conditions climatiques ne permettent pas de faire des travaux en profondeur mais à plutôt intervenir de manière urgente comme cela a été le cas en décembre dernier",



Toutefois, même avec ce temps ensoleillé, la N60 est loin de bien se porter et continue à se dégrader. Jean-Luc Crucke, Député et ancien bourgmestre de la commune de Frasnes-lez-Anvaing a interpellé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry sur l'état préoccupant de la N60.

"Il y a 10 ans, j'interpellais déjà un des prédécesseurs de Monsieur le Ministre sur l'aspect lunaire que présentait la N60. Cette route est-elle maudite ?", a indiqué Jean-Luc Crucke."Si quelques réfections sporadiques ont parfois été exécutées, les dernières datant d'il y a à peine deux mois, l'évidence permet aux nombreux Flamands et Wallons qui empruntent l'axe de constater que l'état apparent du revêtement est aujourd'hui toujours aussi surréaliste ! Ne convient-il pas de saisir le taureau par les cornes et de permettre à cet axe journalièrement fréquenté par de nombreux élèves et enseignants de présenter un aspect sécurisé élémentaire ? Monsieur le Ministre peut-il s'engager sur des travaux de réfection urgents et élémentaires dans le cadre du bail d'entretien, ainsi que sur l'agenda d'une réfection plus structurée dans le temps ?"

Il faudra attendre un prochain plan infrastructure !

Dans sa réponse, Philippe Henry précise que la N60 devra attendre un prochain plan infrastructure ... "Lors de l’élaboration du PIMPT, un budget de 1,7Mia d’euros a été prévu pour des aménagements le long de la N60 à proximité de l’Athénée d’Anvaing. Le phasage de ce plan en janvier 2021 a inscrit ce projet en cohorte 2 avec une année d’engagement prévue pour 2023. Sur ce même itinéraire, un budget de deux fois 2 millions d’euros a déjà été octroyé, afin d’effectuer des travaux entre Leuze et l’A8 et ensuite entre Dergneau et Renaix. La section à hauteur de Dergneau n’est quant à elle pas reprise au PIMPT, mais elle mériterait certainement de figurer dans un prochain plan infrastructure."