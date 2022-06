Lors du récent conseil communal, les élus locaux ont été amenés à voter le décompte final en ce qui concerne les travaux de rénovation de la Place de Flobecq.

Le bourgmestre s’est dit heureux de constater d’ores et déjà "une véritable appropriation des lieux par les citoyens. On obtient donc ce que nous voulions en réalisant ces travaux : que la Place regagne de la convivialité et de la vie tout en soutenant le commerce local. Cela contribue à valoriser et embellir notre village."