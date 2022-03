Le projet portera sur un sujet de recherche en lien avec la conservation de la biodiversité ; Le projet impliquera un ou plusieurs parcs zoologiques dont, systématiquement, Pairi Daiza ; Les projets impliquant l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) sont fortement encouragés à participer.

L’annonce du lauréat aura lieu lors du congrès annuel de la Royal Belgian Zoological Society, le 22 septembre 2022. Il/Elle recevra un montant de 2.500€. La recherche soutenue par la bourse fera l’objet d’une communication vers le public. Cette communication s’inscrit pleinement dans l’une des missions communes de la Pairi Daiza Foundation et de la Royal Belgian Zoological Society, à savoir, faire connaître les progrès scientifiques pouvant aider à la conservation de la biodiversité terrestre comme aquatique.

Optimiser les efforts au profit de la biodiversité

La Royal Belgian Zoological Society (www.RBZS.be), dont les origines remontent à 1863, se consacre à la promotion de la zoologie et à la publication des recherches en zoologie. Elle regroupe et met en contact des scientifiques travaillant dans toutes les disciplines concernant le monde animal (e.g. systématique, morphologie, biologie moléculaire, physiologie, écologie, évolution). Elle organise également chaque année plusieurs activités à destination des jeunes chercheurs et chercheuses et un congrès international annuel en collaboration avec la Royal Dutch Zoological 2 Society. Elle édite, avec le Royal Belgian Institute of Natural Sciences, la Fondation Universitaire et le FNRS, le Belgian Journal of Zoology, journal scientifique en accès ouvert, reconnu internationalement (https://www.belgianjournalofzoology.eu/BJZ).

Constituée en 2015, la Pairi Daiza Foundation est née de la volonté d’attirer le regard sur le trésor qu’est la biodiversité qui nous entoure, de créer un attachement plus fort à la nature et de susciter, auprès de chacun, un engagement durable pour sa conservation. Ses missions s'articulent autour de 5 principaux domaines pour lesquels il est nécessaire d’agir en priorité : la protection des habitats, la réintroduction d'espèces animales et végétales dans leur biotope d’origine, le soutien de la recherche scientifique, la protection et mise en valeur du patrimoine culturel mondial et enfin le refuge pour reptiles et amphibiens abandonnés ou saisis.

Eric Domb, président fondateur de Pairi Daiza : "Le soutien à la recherche scientifique fait partie intégrante des missions de Pairi Daiza. Nous sommes convaincus que la présence d’animaux dans les parcs zoologiques doit être synonyme de progrès scientifiques bénéfiques pour les espèces menacées. Les avancées scientifiques permises par des programmes de recherche ex situ sont, à terme, favorables pour la protection des espèces menacées in situ".

La Pairi Daiza Foundation soutient déjà la recherche scientifique au profit de différentes espèces. Pour trouver une solution contre l’herpès virus des éléphants, pour mieux comprendre la reproduction des pandas géant, pour évaluer l’impact du réchauffement climatique sur le mode de vie des ours blancs et pour optimiser la réalisation d’inventaires biologiques sur base de l’ADN environnemental. La bourse de recherche proposée aujourd’hui avec la Royal Belgian Zoological Society est une nouvelle action au profit de la conservation et de la protection des espèces.