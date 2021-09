Les autorités communales d’Ath ont organisé une petite visite de chantier, ce mercredi, afin de faire le point sur le chantier de rénovation de la piscine d’Ath. Une enveloppe de cinq millions€ (avec environ la moitié de subsides) y est consacrée. Le bassin de natation devrait pouvoir rouvrir en septembre 2022, et peut-être même avant. "Les travaux avancent bien", note l’échevin des Sports, Jérôme Salingue (PS). "On espère que ça va continuer comme ça; si tout va bien les gros travaux devraient être finis pour le mois d’avril."

Il faudra évidemment y ajouter toutes les finitions, ce qui mènerait au mois de septembre pour la réouverture. Ce qu’on avait vraiment voulu mettre en avant, c’est l’accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui n’était pas possible auparavant; donc ici au niveau de l’entrée, au niveau de l’escalier d’entrée, on va prévoir un accès pour les personnes à mobilité réduite; il y aura aussi des vestiaires qui seront destinés pour les PMR et surtout pour la mise à l’eau, on a prévu un système qui permet de mettre à l’eau ces personnes."

Notons que la piscine aura des "grandes profondeurs" un peu plus "profondes" (30 cm), suite à un souhait exprimé par le club de plongée. Un couloir de nage supplémentaire sera créé (six au lieu de cinq). L’établissement comptera désormais quatre vestiaires collectifs et 26 vestiaires individuels, dont deux exclusivement réservés aux PMR. De nombreux rangements seront créés de part et d’autre du complexe afin d’optimaliser l’espace.

© D.R.

Un soin particulier a été apporté à la gestion de l’énergie. "On a prévu des panneaux solaires en toiture", précise M. Salingue. La cafétéria se transformera en un "club house" avec une ouverture vitrée donnant directement sur le bassin de natation, "créant ainsi un espace de discussion et de restauration agréable."

Topo technique

Le topo technique des travaux est le suivant.

Partie vestiaires: le gros œuvre et les maçonneries sont effectués ainsi que l’égouttage et les chapes. L’installation des conduites et tuyauteries en techniques spéciales est en cours.

Partie salle de sport: les fondations pour les vestiaires et locaux techniques sont réalisées. Le gros œuvre des vestiaires est en cours ainsi que pour les locaux techniques qui viennent s’implanter au-dessus des vestiaires.

Partie piscine: les parois verticales en inox du bassin sont terminées. Le fond de bassin est prévu pour novembre car il faut d’abord exécuter l’ensemble des autres travaux (techniques spéciales, faux plafonds, isolation et parement des murs) avant la finition de la cuve qui se fait en dernière phase.

Toiture: les lanterneaux sont posés; l’isolation et le recouvrement sont effectués à 70%.

Fermée en 2020

L’ancienne piscine, inaugurée en 1972 sur un site qui n’autorisait aucune extension, accueillait apparemment quelque 100 000 visiteurs chaque année, avec notamment un important public scolaire issu des établissements de l’entité athoise, mais aussi de communes comme Chièvres et Brugelette. Elle a été fermée en février 2020 après avoir subi d’importants dégâts à la toiture suite à une tempête.