Celui-ci accueillera uniquement des échoppes alimentaires tout en étant soumis à des conditions sanitaires très strictes pour les marchands ambulants et leurs clients

En accord avec le gouverneur de la province de Hainaut et sous le contrôle de la zone de police Sylle et Dendre, le marché dominical de Silly réouvrira ce dimanche 26 avril de 7 à 13h. Le contexte actuel de la pandémie a amené le collège communal à prendre des décisions au sujet de l’approvisionnement alimentaire pour les habitants de l’entité. C’est la raison pour laquelle le bourgmestre et ses échevins ont souhaité que le marché du dimanche puisse à nouveau se tenir sur la place publique dès demain. Néanmoins, seules les échoppes de type alimentaire seront présentes.

Il est important de préciser que le marché ne pourra se tenir que dans le cadre défini par les autorités locales, à savoir :

Le respect du timing pour la mise en place avec un emplacement défini suivant les spécificités de chaque échoppe. Le respect des règles de distanciation sociale, sans oublier le port du masque et de gants par les commerçants ambulants. Une désinfection des mains devra se tenir entre chaque client et il sera proposé à chaque client de se désinfecter les mains. Les autorités communales demandent, en outre, de privilégier les transactions financières électroniques.

Un plan avec l’emplacement de chaque commerçant sera publié sous peu et devra être impérativement respecté. Il est difficile dans le contexte actuel de respecter les emplacements de base puisque plusieurs facteurs sanitaires viennent s’ajouter à la logique commerciale.

En ce qui concerne la population



« Il ne s'agit nullement d'une promenade en famille comme ce que le marché dominical sillien pouvait représenter auparavant pour beaucoup d'entre nous. L’objectif est ici de permettre à la population de s'approvisionner. C'est d'ailleurs pourquoi les seules échoppes autorisées seront exclusivement des échoppes alimentaires », insiste le bourgmestre Christian Leclercq.

Il sera impératif de respecter la distanciation sociale devant les échoppes de chaque maraîcher. L’agencement général du marché a été pensé pour éviter tout contact entre personnes. Un dispositif sera mis en place devant chaque commerçant ambulant qui vient avec un étal plus conséquent. Pour les autres vendeurs qui ont de plus petits étals (ou remorques etc.), la commune a – de par la disposition sur la place – pris des mesures de distanciation tout en faisant des marquages au sol avec du ruban adhésif pour respecter la distanciation sociale d’au moins 1,5m.

Parmi les autres recommandations, seules deux personnes d'une même famille habitant sous le même toit seront autorisées à être ensemble. De leurs côtés, les maraîchers porteront des gants et auront du gel désinfectant à disposition de manière à garantir des conditions d’hygiène optimales. C’est le strict respect de ces conditions qui permettra au marché sillien de se poursuivre dans les prochaines semaines.

B.D